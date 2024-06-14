Казанский аэропорт вошел в топ-10 «воздушных портов» по объему пассажиропотока

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Аэропорт «Казань» занял восьмое место в списке «воздушных портов» по объему пассажиропотока в 2023 году, а именно 5,2 млн человек. Такие данные были опубликованы на сайте avia-adv.ru.

Самый большой пассажиропоток зафиксировали в аэропорту Шереметьево (Москва) – 36,6 млн человек. На втором месте – Пулково (Санкт-Петербург) – 20,4 млн человек, а замыкает топ-3 Домодедово (тоже столица России) – 19,9 млн человек.

В топ-5 также попали московский аэропорт «Внуково» (14,5 млн человек) и «воздушный порт» Сочи (13,9 млн).

На 6 месте – аэропорт Новосибирска «Толмачево» (9,1 млн), на 7-м месте - екатеринбургский аэропорт «Кольцово» (7,4 млн), на 9-м месте – аэропорт Уфы (4,8 млн), а на 10 месте оказался аэропорт Минеральных вод (4,8 млн).