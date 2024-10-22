Казанский 16-летний хафиз представит РФ на международном конкурсе чтецов Корана

На XXII Московском международном конкурсе чтецов Корана Россию представит 16-летний хафиз из Казани Ахмед Шахмамедов. На всероссийском отборочном туре конкурса он занял первое место.

Всероссийский отборочный тур XXII Московского международного конкурса завершился 20 октября. За право представлять страну на международном этапе соревнований боролись чтецы из Саратовской, Пензенский, Тверской областей, Республики Татарстан и Чеченской Республики.

Выступления участников оценивала комиссия во главе с генеральным секретарем Всемирной ассоциации коранических премий и конкурсов Садеком Мохаммедом Абдуллой Али. Этим летом генсек также возглавлял жюри на конкурсе чтецов священного Корана стран БРИКС.

По словам отца Ахмеда, юный татарстанец начал учить Коран, как только научился говорить. Сначала он читал священную книгу мусульман вместе с мамой и папой, а с восьми лет продолжил в кружке по заучиванию Корана. Также он учился у постоянного преподавателя Запретной мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине шейха Хасана Абдул-Хамида Бухари.

Ахмед полностью выучил текст Корана к десяти годам. Также молодой хафиз владеет десятью кыраатами (вариантами чтения Корана, основанными на различиях в произношении, грамматике и особенностях звуков).

В прошлом году татарстанец занял первое место на Международном конкурсе чтецов Корана в Кувейте в номинации «Знание полного Корана с таджвидом».

Второе и третье места в отборочном туре заняли чтецы из Чечни Абдуррахман Магомадов и Муса Гайтиев.

XXII Московский международный конкурс чтецов Корана стартует 6 ноября. В этом году Духовное управление мусульман РФ проводит конкурс вместе с Министерством вакуфов и исламских дел Катара.

С 6 по 7 ноября в Московской Соборной мечети пройдет соревновательная часть конкурса. Церемония закрытия XXII Московского международного конкурса чтецов Корана состоится 8 ноября в концертном зале гостиницы «Космос». В ходе церемонии будет представлена театрализованная духовная постановка «Сокровища Корана», а официальный туроператор ДУМ РФ «Муслим тур» проведет розыгрыш путевок в хадж и умру.

С 9 по 14 ноября в Московской Соборной мечети будет работать интерактивная выставка, состоящая из различных тематических зон. Посетители смогут проверить свои навыки чтения священного Корана, познакомиться с арабским алфавитом, попробовать себя в каллиграфии, а также с помощью VR-технологий совершить виртуальное путешествие в священные земли Мекки и Медины времен пророка Мухаммеда.