Казанские художники представят выставку «Здравствуй, БРИКС!»

Анна Мухаметгалиева. «Добро пожаловать в Казань», 2024г. МДФ, акрил, 30х40 см

Десятого октября в преддверии проведения саммита БРИКС в Казани художники Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ решили поприветствовать гостей и жителей столицы Татарстана своими картинами, отражающими национальный колорит и историю стран — участниц события. Как рассказала «Татар-информу» художница, писательница и поэтесса Лада Аюдаг, композиция разместится в Центральной библиотеке столицы республики.

«Слово „БРИКС“ представляет собой аббревиатуру из первых букв англоязычных названий государств — Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Именно из их флагов составила это слово над Казанским Кремлем на своей картине молодая художница Анна Мухаметгалиева. С графическим изображением башни Сююмбике и живописными изображениями Кремля к ней присоединились Натан Солодухо, Ирина Краснова-Волгина и Асхат Макраев. Ведь Казанский Кремль — одно из официальных мест проведения саммита», — отметила Лада Аюдаг.

Марина Абрамова, Крещение князя Владимира в Херсонесе Таврическом — холст, акрил, 70 на 90 см

Историю Татарстана и России в своих картинах также отразили Светлана Тимофеева, Марина Абрамова, Дина Лебедева, Лариса Евграфова.

Первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева изобразила Надия Голощапова из Ижевска. В авторской разработке заиграли по-новому татарские костюмы и русские матрешки в них татарстанской художницы Лидии Рыговской, ныне проживающей в Тель-Авиве.

Лада Аюдаг, «Портрет египтянки Муны», 1997 (имитация папируса) — бумага. акварель.

Не забыли художники и про страны, чьи представители приедут в Казань. Красавицы Египта и Эфиопии на картинах Лады Аюдаг, индийские слоны и африканские маски Михаила Краева также порадуют зрителей. Спортивную тему Игр БРИКС раскрыли на своих холстах Татьяна Гнездилова и Вероника Музафарова.

Метрового клоуна с карнавала в Бразилии, сделанного из бумаги и ниток, африканских жирафов, индийских слонов и изящные пейзажи Китая можно будет увидеть в работах воспитанников изостудии «Простор».

Казанские поэты и музыканты выступят на открытии выставки со стихами о мире и дружбе между народами.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Лидеры более 30 государств подтвердили участие в саммите.