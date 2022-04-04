Казанские волонтеры открыли пункт сбора одежды и обуви для переселенцев с Донбасса

Казанские волонтеры открыли пункт приема одежды и обуви для вынужденных переселенцев с Донбасса, работа организована вместе с сотрудниками соцзащиты и Министерством труда РТ, рассказала «Татар-информу» волонтер из Казани Юлия Хакимова.

«Прибывшие люди остались совсем без ничего, от слова совсем. Многие приезжают в одних тапочках. Невозможно сдержать слезы», – отметила у себя на странице в соцсетях Хакимова.

Волонтер добавила, что неравнодушные казанцы обращаются в пункт уже сейчас – школьники, взрослые, пожилые люди приносят большие пакеты с вещами. Однако помощь переселенцам нужна до сих пор. К примеру, многим, особенно детям, не хватает верхней одежды и обуви.

«Также нужны спортивные костюмы, футболки, тапочки, халаты. Это все нужно в большом количестве и разных размеров. Нужны кроссовки, ботинки детям, женщинам и мужчинам», – добавила волонтер.

Совсем маленькие переселенцы нуждаются в средствах гигиены, например, в подгузниках и в детской смеси. Также им можно принести канцтовары. Пункт работает на улице 2-я Юго-Западная, 30. Кроме того, можно обратиться к Юлии Хакимовой напрямую, написав ей сообщение в соцсетях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что поздно вечером в пятницу и в воскресенье в Татарстан приехали два поезда с вынужденными переселенцами с Донбасса. В общей сложности в республику прибыло почти тысяча человек, всех на данный момент разместили во временных пунктах.