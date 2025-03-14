Казанские ученые определили уровень минерализации Голубых озер

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В 2025 году в Татарстане продолжатся экологические исследования особо охраняемой природной территории «Голубые озера». Исследования проводят ученые Академии наук РТ и Казанского федерального университета. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель директора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ, доктор географических наук Дмитрий Иванов.

«В ходе исследований нам впервые удалось показать, что по содержанию солей Голубые озера различаются между собой и эти различия связаны с интенсивностью притока в них подземных вод. Наиболее минерализованы воды Большого Голубого, а наименее – Малого Голубого озера», – отметил он.

По данным ученого, приток подземных вод в озерах настолько мощный, что в Малом Голубом вода полностью меняется почти каждый час, а в Большом Голубом – три раза в сутки. Сток воды из всех озер в Казанку достигает 1500 литров в секунду. Вместе с водой в реку за год поступает более 120 тыс. тонн солей.

Экологические исследования особо охраняемой природной территории «Голубые озера» были начаты в 2024 году по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Подробнее о них читайте в материале «Татар-информа».