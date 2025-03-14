Казанские ученые назвали максимальное допустимое число посетителей для Голубых озер

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Ежедневно Голубые озера в Казани посещают до нескольких сотен, а в период пиковой нагрузки – до нескольких тысяч туристов. Казанские ученые рассчитали предельно допустимое количество посетителей этого участка заказника «Голубые озера».

«Предельно допустимая рекреационная емкость маршрута вокруг Большого Голубого озера в летний период оценивается в 7 тыс. человек в сутки, а Малого Голубого и Проточного – в 4 тыс. человек в сутки. Чтобы не нанести ущерба природному комплексу, нужно не превышать эти цифры», – сообщил «Татар-информу» заместитель директора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

Голубые озера хорошо разрекламированы, стали точкой притяжения туристов из других регионов. Для управления туристическими потоками ученые рекомендуют обустроить входные группы на территории заказника. Направление потоков людей через строго установленные точки позволит производить необходимый подсчет посетителей и принимать необходимые оперативные меры, считают они.

Экологические исследования особо охраняемой природной территории «Голубые озера» были начаты в 2024 году по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Подробнее о них читайте в материале «Татар-информа».