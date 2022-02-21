Казанские торговые центры разъяснили правила их посещения после отмены QR-кодов

Казанские торговые центры поделились правилами работы после отмены QR-кодов. Они разместили новости в своих инстаграм-аккаунтах.

«Рады сообщить, что с 21 февраля посещение МЕГИ будет доступно без QR-кодов. Только, пожалуйста, не забывай о простых мерах предосторожности: соблюдай социальную дистанцию 1,5 метра; не забывай об индивидуальных средствах защиты (масках или респираторах; пользуйся санитайзерами», – напомнили в торговом центре.

В торгово-развлекательном комплексе «Парк Хаус» также напомнили, что эти три правила при посещении общественного места необходимо соблюдать, чтобы минимизировать риски заболевания.

А также в ТРК напомнили, что власти отменили запрет на вход в торговые центры детей до 18 лет без сопровождения родителей или законных представителей.

В торгово-развлекательном центре «Южный» подчеркнули, что несмотря на отмену проверки QR-кодов посетителей, сотрудники продолжают заботиться о здоровье гостей.

«Мы убедительно просим соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении ТРЦ "Южный"», – отметили в центре.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Татарстане отменили QR-коды для прохода в общественные места, подробнее о том, какие Covid-ограничения продолжают действовать ранее рассказывало ИА «Татар-информ».