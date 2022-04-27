Казанские таксисты: теперь не надо переживать, что не будет средств к существованию

На 60% выросло число самозанятых в Татарстане. С одной стороны, это гибкий график и больше свободы. С другой – в нынешних условиях самозанятым может быть непросто, тем более без каких-либо мер социальной поддержки. По данным Центра стратегических разработок для 92% самозанятых, сотрудничающих с платформами, важно получать больничные и страховые компенсации. Татар-информ пообщался с казанскими таксистами Маратом Сейфутдиновым и Эльваром Хисматуллиным и выяснил, как они справляются со сложностями и кто оплачивает им больничные.

Как защитить таксистов?

Работа в такси — занятие не для каждого. Это не только тяжелый труд, но и постоянное преодоление стрессовых ситуаций. При этом многие таксисты работают “на себя”, в статусе самозанятых с ИП. Это специальный налоговый режим – его выбирают из-за удобства, выгодных налоговых ставок и других возможностей. Так, на январь этого года в Татарстане зарегистрировано почти 170 тысяч самозанятых в разных сферах. За прошлый год они заработали более 40 млрд рублей. Однако работа на себя часто имеет большой минус: отсутствие социальных гарантий.

Согласно исследованию, которое провел Центр стратегических разработок среди самозанятых, сотрудничающих с платформами, 92% из них хотят получать соцгарантии. Самые привлекательные меры поддержки – больничный лист, выплаты при несчастных случаях, пенсия и оплачиваемый отпуск. Ряд российских компаний уже сейчас предлагают свои решения для самозанятых.

Самые привлекательные меры поддержки – больничный лист, выплаты при несчастных случаях, пенсия и оплачиваемый отпуск Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К примеру, онлайн-школа по изучению английского языка SkyEng предоставляет аналог ДМС, а именно частичную компенсацию медицинских услуг для самозанятых преподавателей. Платформа YouDo Бизнес разработала программу страхования для самозанятых. Страховка включает аналог больничного и выплату за ущерб в размере до 100 000 рублей.

Для таксистов и доставщиков, выполняющих заказы клиентов в Яндекс Go, также предусмотрены выплаты при наступлении несчастного случая или болезни, в том числе Covid-19. Размер выплаты по нетрудоспособности в Татарстане составляет 800 рублей в день, а максимальная сумма компенсации при несчастном случае - 2 млн рублей. Для получения страховых выплат нужно приобрести полис за 540 рублей, – при этом полностью или частично стоимость полиса возвращается.

В начале апреля платформа расширила проект по страхованию, — теперь еще больше водителей и курьеров смогут получить 100% компенсацию стоимости страхового полиса. Это относится, в том числе, к самозанятым таксистам, а также водителям, устроившимся через парки.

«Денежный резерв на «черный день»

Водитель Марат Сейфутдинов перенес в начале года новую коронавирусную инфекцию и находился на больничном две недели.

«Благодаря полису я получил почти одиннадцать тысяч рублей, - рассказал самозанятый собеседник Татар-информа. – Хорошо, когда у тебя есть финансовая подушка безопасности, но откладывать деньги на "черный день" получается не всегда. И в этом случае страховка очень выручает».

Полис обошелся Сейфутдинову в 540 рублей. При этом 100% его стоимости вернулось водителю, так как он является самозанятым и активно выполняет заказы сервиса.

«Насколько мне известно, владелец полиса может получить выплаты из-за болезни, в том числе коронавирусной инфекции, а еще при несчастных случаях», – поделился водитель-партнер Яндекса.

По его словам, зарегистрироваться в программе очень просто. В то время как отказаться от участия можно в любой момент.

В начале апреля платформа расширила проект по страхованию, — теперь еще больше водителей и курьеров смогут получить 100% компенсацию стоимости страхового полиса Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Полис посоветовали приобрести знакомые таксисты. Говоря по правде, вначале я немного сомневался, что деньги поступят. Никогда прежде не имел дело с подобными предложениями, - признался водитель. – Но все оказалось честно и оформление страховки себя полностью оправдало».

Действие полиса распространяется не только на первичное заболевание, но и на все последующие обращения к врачу, отметил собеседник Татар-информа.

«Для того, чтобы деньги зачислили, нужно было предъявить два документа: справку о перенесенном заболевании и листок нетрудоспособности, - рассказал Сейфутдинов. – Компенсация стала приятным сюрпризом и для меня, и для моей семьи».

Такая страховка по своему действию ничем, по сути, не отличается от полиса ДМС, – она действует всё время в течение срока, на который её оформили. Кроме того, водителю не обязательно быть на заказе в момент недомогания или травмы, чтобы получить выплаты.

«Полис оправдал себя на все сто»

Другой водитель, получивший страховые выплаты, – это Эльвар Хисматуллин.

«Я увидел информацию о страховом полисе в Яндекс Про (прим. ред. - приложение для водителей и курьеров). Решил, что нужно приобрести. Свалиться с температурой ведь может каждый. Не стоит отказываться от возможности получить поддержку в случае неприятной ситуации».

В феврале 2022 года Хисматуллин болел две недели. У него диагностировали инфекцию дыхательных путей.

Эльвар Хисматуллин

«По страховке мне выплатили 10 400 рублей. В том, что деньги придут, не сомневался, - заявил водитель. – Полис стоил недорого: всего 540 рублей. Более того, я получил от сервиса полную компенсацию затрат на приобретение полиса.

Водитель отметил, что никаких сложностей при оформлении полиса не возникло. Сделать это довольно быстро – через личный профиль в приложении для водителей. Достаточно указать свои личные данные и привязать банковскую карту.

«Теперь не придется переживать, что не будет средств к существованию при болезни. Полис – удачное приобретение. Он может обезопасить от финансовых потерь. Забота о близких начинается, в первую очередь с заботы о себе», – пояснил Хисматуллин.

Выплаты быстро поступили на банковскую карту: через несколько дней после того, как водитель предоставил документы из медучреждения.

Полмиллиона водителей могут получить выплаты

Как сообщал Яндекс, до конца 2022 года планируется выделить на программу страхования 1 млрд рублей. По оценкам компании, получить выплаты при болезни смогут около 500 тысяч таксистов и курьеров. В апреле 2022 года платформа улучшила условия программы – теперь полную компенсацию стоимости страхового полиса смогут получить еще больше водителей.