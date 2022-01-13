Количество самозанятых в Татарстане приблизилось к 170 тыс. человек

Самозанятые в Татарстане с начала действия специального налогового режима – 2019 года – заработали 40,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба министерства экономики республики.

Количество самих самозанятых преодолело отметку в 169 тыс. человек.

Вопрос поддержки тех, кто использует налог на профессиональный доход, – один из приоритетов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Среди таких мер – предоставление микрозайма «Самозанятые». По программе можно получить до 500 тыс. рублей под 6% годовых на срок до двух лет. При этом, Гарантийный фонд РТ предоставляет поручительство в размере до 50% от суммы микрозайма.

Кроме того, в прошлом году министерство запустило программу субсидирования самозанятых за счет средств бюджета республики. По этому проекту более 300 человек получили безвозмездно около 50 млн рублей.

Также самозанятым в Татарстане доступна информационно-консультационная поддержка в центре «Мой бизнес» и у специалистов интернет-ресурса «Проверенный бизнес».

В целом на конец 2021 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Татарстане, включая ИП и самозанятых, превысила 780 тыс. человек.