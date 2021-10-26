Казанские спецназовцы и курсанты института Росгвардии высадили 1200 хвойных деревьев

В Матюшинском лесничестве Казани прошло мероприятие всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес». Его участниками стали военнослужащие казанского отряда специального назначения Росгвардии и курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института им. Яковлева войск нацгвардии РФ, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Ранее военнослужащие неоднократно принимали участие в различных экологических акциях, направленных на сохранение и приумножение природных богатств республики. Они расчищали парковые зоны и родники, приводили в порядок памятные места Татарстана. На этот раз на выделенном участке Матюшинского лесничества казанские спецназовцы и курсанты Новосибирского военного института Росгвардии посадили около 1200 молодых хвойных деревьев», – сказано в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в Татарстане прошла массовая посадка деревьев. В различных локациях региона более 20 тыс. волонтеров посадили 1,2 млн саженцев на площади свыше 300 га.