Казанские школьники отправятся на каникулы раньше из-за саммита БРИКС

В школах Казани из-за саммита БРИКС изменили даты осенних каникул. Учащиеся будут отдыхать с 21 по 28 октября. При этом в школах других муниципалитетов Татарстана осенние каникулы пройдут с 28 октября по 6 ноября. Такие сроки рекомендованы Минобрнауки РТ.

«В этом году есть небольшое изменение по датам лишь осенних каникул в школах Казани», – отметили в министерстве.

Зимние каникулы ведомство рекомендовало провести 30 декабря – 8 января, весенние – 22-31 марта. Летние каникулы начнутся с 27 мая.

В Минобрнауки напомнили, что по закону «Об образовании в РФ» разработкой и утверждением календарного учебного графика занимаются школы. Поэтому каждая школа самостоятельно определяет сроки начала и окончания каникул. Главное, чтобы их продолжительность составляла не менее семи календарных дней.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Подробнее о том, какие изменения произошли в школах в новом учебном году, читайте в материале «Татар-информа»: «Без телефонов и “Гарри Поттера”, но с БПЛА на “Труде”: какие новшества ожидают школьников».