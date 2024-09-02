Без телефонов и «Гарри Поттера», но с БПЛА на «Труде»: какие новшества ожидают школьников

Школьникам полностью запретили использовать мобильные телефоны на уроках даже в учебном процессе

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

Запрет телефонов

Школьникам полностью запретили использовать мобильные телефоны на уроках даже в учебном процессе. Теперь это требование Федерального закона «Об образовании», в который внесены соответствующие поправки.

«Телефоны нужно будет сдать учителю. Никаких разговоров во время урока не должно быть», – заявил ранее министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

При этом, по его словам, мобильные телефоны должны быть в доступе учителя на случай экстренной ситуации.

Решение о том, где будут храниться мобильники учеников и как организовать этот процесс, должны принять школы вместе с родителями.

Ильсур Хадиуллин: «Телефоны нужно будет сдать учителю. Никаких разговоров во время урока не должно быть» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Введение курса «Семьеведение»

Во внеурочные занятия «Разговоры о важном» ввели курс, посвященный семьеведению. Он состоит из 34 учебных часов. Занятия по этой теме организуют для школьников 5–9 классов.

Рабочую программу курса «Семьеведение» подготовил Институт стратегии развития образования, подведомственный Минпросвещения РФ. «Цель курса – введение молодых людей в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей и формирование просемейных ценностно-смысловых установок: брачности, многодетности, целомудрия», – говорится в пояснительной записке к программе.

Во внеурочные занятия «Разговоры о важном» ввели курс, посвященный семьеведению Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Программа курса включает в себя пять тематических блоков:

«Человек, семья, общество» – о роли семьи в современном обществе.

«Мои родственники – похожие и разные» – о важности сохранения исторической памяти о поколениях, ценностях семьи и семейных традициях.

«О семейном уюте и не только» – о ведении домашнего хозяйства, семейном бюджете и быте.

«Важней всего – погода в доме» – о создании благоприятной семейной атмосферы, взаимоотношениях в семье, совместном досуге.

«Современная семья и право» – о порядке регистрации брака, мерах соцподдержки семей с детьми, правах и обязанностях родителей и детей.

При этом отдельно выделили темы, которые лучше изучать только в 8–9 классах. Они связаны с выбором спутника жизни и особенностях брачно-семейных отношений.

Вместо предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» школьники будут изучать «Основы безопасности и защиты Родины» Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

Замена ОБЖ на «Основы безопасности и защиты Родины»

Вместо предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» школьники будут изучать «Основы безопасности и защиты Родины». Новый предмет ввели в 8–11 классах.

В частности, к темам ОБЖ добавились два модуля: по основам военных знаний для 8 и 9 классов и основам военной подготовки для 10 и 11 классов.

На уроках ученики узнают правила оказания первой помощи в условиях боевых действий, положения воинских уставов, требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.

Кроме того, им расскажут о военных угрозах, свойствах оружия массового поражения и защите от него, применении летательных беспилотников. Школьников также научат вести себя во время чрезвычайных ситуаций.

«В рамках этого предмета после восьмого класса учащиеся впервые будут проходить трехдневные сборы, а после 10 класса – пятидневные. Сборы – это как функциональная грамотность. То есть использование знаний на практике», – пояснил Хадиуллин.

В школьной программе появился предмет «Труд» вместо «Технологии» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Труд» вместо «Технологии»

В школьной программе появился предмет «Труд» вместо «Технологии». Он будет обязательным. Ученикам предстоит отрабатывать навыки на практике. Уроки также будут включать элементы профориентации.

С первого по четвертый класс на «Труд» предусмотрен один час в неделю. Программа включает четыре модуля, общих для каждого года обучения: «Технологии, профессии и производства», «Технологии ручной обработки материалов», «Конструирование и моделирование», «Информационно-коммуникативные технологии».

5–7 классы будут заниматься два часа в неделю, 8–9 классы – один час в неделю. Для этих школьников предмет включает обязательные и вариативные (определяют школы) модули.

Среди обязательных модулей – «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».

В модули по выбору входят «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство».

«Ряд модулей были расширены дополнительными темами по предмету “Труд”. Некоторые темы были скорректированы по содержанию. Например, появляется блок тем, посвященных беспилотным авиационным системам», – заявлял ранее руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Рамис Музипов.

Из школьной программы по литературе исключили ряд произведений и добавили новые Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обновление предмета «Литература»

В 5–11-х классах изменится изучение предмета «Литература». Из школьной программы исключили ряд произведений и добавили новые.

«Может быть, 70% авторов исключено и 30% добавлено. Некоторые произведения поменяли свою “прописку”. То есть школьники проходили их, например, в шестом классе, а теперь будут в седьмом, или наоборот», – уточнил Музипов.

Полностью исключено из образовательного процесса произведение Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Оно входило в программу шестого класса.

Кроме того, из школьной программы вывели несколько произведений Виктора Пелевина. А изучение произведений Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого перенесено в более поздние классы.

Добавлено повторение произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя в 10–11 классах. Раньше этих авторов заканчивали проходить в девятом классе.

Отдельный раздел в учебнике истории для старшеклассников посвящен разъяснению причин начала СВО Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости

Новые учебники по истории и обществознанию

К концу 2024 года в школах появятся новые учебники по истории для 5–9-х классов и по обществознанию для 9 класса. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в видеообращении к участникам августовских педсоветов.

Главное отличие обновленных учебников по истории в том, что в них пересмотрен взгляд на Российскую империю.

Напомним, что новые учебники по истории с 1 сентября прошлого года используют в 10–11 классах. Издание состоит из четырех томов. «История России» для 10 класса охватывает период 1914–1945 годов. В «Истории России» для 11 класса рассказывается о событиях с 1945 года по настоящее время. Еще два тома по всеобщей истории подготовлены для 10–11 классов.

Главное отличие обновленных учебников по истории в том, что в них пересмотрен взгляд на Российскую империю Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Отдельный раздел в учебнике для старшеклассников посвящен разъяснению причин начала СВО, вхождению новых регионов в состав России, современному развитию страны, формированию многополярного мира.

Кроме того, в Татарстане сейчас разрабатывают учебник по курсу «История нашего края» для 5–7 классов. Этим учебным курсом будет дополнена программа предмета «История» в 2025/2026 учебном году.

Изучение новых регионов на уроках географии

Внесены изменения в предмет «География». Это связано с присоединением к России новых регионов – ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Еще в прошлом году Кравцов сообщал, что готовится новый учебник по географии и карты, в которых будут представлены новые регионы.

Внесены изменения в предмет «География». Это связано с присоединением к России новых регионов Фото: © Алексей Даничев / РИА Новости

«Ориентировочно в течение следующего учебного года мы представим новый учебник по географии», – говорил он тогда.

Перенос осенних каникул

В конце октября в Казани пройдет крупное международное событие – саммит стран БРИКС. Из-за этого осенние каникулы школьников начнутся раньше на наделю.

В частности, Казани они будут организованы с 21 по 28 октября, а должны были быть с 28 октября по 6 ноября.