Казанские самбисты отметили юбилей Владимира Путина открытием новой юношеской секции

Фото: пресс-служба Ольги Павловой.

В казанском дворовом клубе дзюдо и самбо «Авангард» в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» открылось новое отделение самбо для детей. Открытие секции было приурочено к 70-летнему юбилею Президента России, мастера спорта и дзюдо и самбо Владимира Путина.

В мероприятии приняла участие координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» в Татарстане, заслуженный тренер Российской Федерации Ольга Павлова.

«Вы живете в самодостаточной и суверенной стране. Государство дает огромные возможности, в том числе и в части занятия спортом. Но так было не всегда. Во времена, которые мы прошли с вашими тренерами, было намного сложнее. Были проблемы с экономической, социальной сферами. В те годы многие страны смотрели на Россию свысока. Сегодня наш Президент Владимир Владимирович Путин — это наше конкурентное преимущество над другими странами. Помните, знайте это и гордитесь», — отметила Ольга Павлова обращаясь к юным спортсменам.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Также Ольга Павлова напомнила, что в 1964 году известный тренер Анатолий Рахлин тогда еще в Ленинграде набрал в секцию самбо 12-13-летних детей, среди которых оказался и будущий Президент России. Чтобы его взяли, Владимир Путин умышленно прибавил себе один год из-за большого желания тренироваться. Анатолий Рахлин вспоминал, что, когда юноша выходил на ковер, желание бороться и побеждать просто зашкаливало. Все лидерские качества, необходимые лидеру страны, зародились именно тогда — на борцовском ковре.

После торжественного открытия член сборной РТ среди мастеров по самбо, чемпион мира среди мастеров-ветеранов Игорь Малеев провел для юных спортсменов мастер-класс, на котором поделился с молодыми самбистами нюансами коронных приемов в самбо, а также ответил на интересующие ребят вопросы. В заключение он попросил спортсменов минимизировать общение с гаджетами и максимально увеличить физические нагрузки.

«В честь 70-летнего юбилея Владимира Путина на тренировочной площадке были размещены баннеры с портретом и цитатой российского лидера: „Самбо — национальное достояние России, его нужно любить и сохранять“. В открывшейся секции дети будут заниматься самбо бесплатно. В сегодняшнем мероприятии приняли участие дети, которые ранее прошли обучение по основам самбо, общей и специальной физической подготовке», — подчеркнул старший тренер клуба дзюдо и самбо «Авангард» Руслан Шигабетдинов.

7 октября Президент страны отмечает 70-летний юбилей. Ранее российского лидера с днем рождения поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов.