Казанские работодатели предложили почти 1,3 тыс. мест для целевого обучения

Фото: скриншот презентации директора Центра занятости населения Казани Тимура Муллина

В 2025 году на портале «Работа России» опубликовали около 2,1 тыс. предложений о заключении договоров на целевое обучение для абитуриентов. Всего предусмотрено почти 4,8 тыс. мест. Об этом сообщил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин на деловом понедельнике.

Из них почти 1,3 тыс. предложений поступили от казанских работодателей. По этим направлениям планируется заключить 2,2 тыс. договоров, в том числе 2,1 – в рамках федеральной квоты на обучение в вузах.

Наиболее востребованные направления – социальная сфера, агропромышленный комплекс, электроэнергетика, химические технологии, машиностроение и IT.

«20 июня стартовала приемная кампания в учебные заведения. Абитуриентам достаточно зайти на портал, подобрать подходящие предложения о заключении целевого договора и воспользоваться преимуществом целевого обучения. Прошу работодателей и образовательные организации активно использовать предлагаемый функционал портала „Работа в России“, в том числе в части формирования заявок на целевое обучение, стажировки и практики», - отметил Тимур Муллин.