Казанские поликлиники выдали более 5,2 тыс. медотводов от прививок

Поликлиники Казани за прошедшее время выдали свыше 5,2 тыс. медотводов от вакцинации. С конца прошлой недели медучреждения города также начали выдавать QR-коды на транспорте для привившихся первым компонентом вакцины от Covid-19. Такие данные на деловом понедельнике в мэрии сообщил замглавы Минздрава Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Он отметил, что медицинская система Казани не осталась в стороне от внедренных на прошлой неделе нововведений с QR-кодами в общественном транспорте.

«За прошедшее время поликлиниками Казани было выдано 5230 медотводов от прививок. Кроме того, с пятницы началась работа амбулаторного звена в части выдачи QR-кодов для предъявления их населением в общественном транспорте для тех, кто вакцинирован первым компонентом, а также для военнослужащих», – рассказал Жаворонков.

В заключение он напомнил о прошедшей вакцинации 2-миллионного жителя республики. Событие состоялось в субботу в городской поликлинике №18.

«Отрадно, что 2-миллионным привитым стала 78-летняя жительница Казани. Предлагаю остальным жителям последовать ее примеру и сделать прививку», – резюмировал Владимир Жаворонков.

QR-коды в общественном транспорте Татарстана начали проверяться с 22 ноября. Помимо стандартных кодов о вакцинации и перенесенном заболевании были введены и республиканские варианты — их выдают тем, кто пока сделал только первую прививку, военным, которые прошли полный курс вакцинации от Covid-19, и жителям республики, у кого имеется медотвод от вакцинации.