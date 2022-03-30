Казанские перевозчики попросили ФАС проверить обоснованность роста цен на запчасти

Транспортные предприятия Казани обратились в ФАС с просьбой проверить, насколько обоснованно выросли цены на запчасти, заявил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков.

Вопрос закупки комплектующих остро встал перед перевозчиками в условиях новой реальности, отметил он.

«Ассоциация попросила Айрата Радиновича проверить обоснован ли рост цен. В случае выявления нарушений ценообразования принять меры реагирования», — пояснил Темляков суть обращения.

В среду, 30 марта, стало известно, что казанские транспортники уменьшили размеры билетов из-за выросших расходов. Кассовая лента, на которой печатаются билеты, кратно подорожала.