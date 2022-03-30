Казанские перевозчики уменьшили билеты после подорожания кассовых лент

В казанских автобусах уменьшили размер выдаваемых пассажирам билетов. Причиной стал почти десятикратный рост цен на кассовые ленты.

Перевозчики были вынуждены уменьшить размер билетов, объяснил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков.

«Из-за роста цен на ленту, в автобусах Казани теперь билеты нового образца, билет по объёму стал меньше в два раза, чем был раньше. Билет стал более компактным», — сказал он корреспонденту «Татар-информ».

Темляков заверил, что проблем с выдачей билетов не предвидится.

При этом он не смог назвать примерное количество ленты, которое тратит за день один кондуктор. Председатель ААТП отметил, что билет не выдается при оплате транспортными картами.

В начале марта сообщалось, что чековая лента подорожала и становится дефицитным товаром. Это произошло из-за трудностей в логистике и снижении курса рубля.