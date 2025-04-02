Казанские инженеры изготовят первую партию БПЛА «Братишка» и «Младший» для бойцов СВО

Фото: предоставлено Артёмом Барахтиным

Казанское предприятие «Аркодим» изготовит для бойцов СВО два беспилотника – «Братишка» и «Младший». Это собственная разработка казанских инженеров, которую они представили на выставке достижений «народного ОПК». Мэр Казани Ильсур Метшин, которого заинтересовала идея, посетил это предприятие.

Изготовление БПЛА займет около месяца, после чего их передадут бойцам на СВО. В прошлом году казанские инженеры решили создать аппарат, который смог бы эвакуировать раненых бойцов из-под обстрела, не подвергая опасности спасательную группу.

Образец испробовали в боевых условиях, разработчики получили обратную связь от бойцов и доработали беспилотник, чтобы он мог выполнять дополнительные функции. Теперь на него можно установить автомат для ведения огня на расстоянии, подвозить боекомплект или продукты питания.

В ноябре прошлого года гусеничную платформу «Братишка» представляли на выставке достижений «народного ОПК» первого гуманитарного форума «Казань за СВОих», который состоялся по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина. Тогда он впервые увидел разработку и пообещал заехать на производство для более детального знакомства. После Метшин пообещал привлечь неравнодушных предпринимателей. Этот заказ в 2,7 млн рублей был оплачен одним из них.

Фото: предоставлено Артёмом Барахтиным

«Татар-информ» рассказывал, что «Братишка» – многоцелевая беспилотная гусеничная платформа родом из Казани. С виду небольшой танчик на батарейках – один в один игрушка на радиоуправлении. Но ни одна игрушка не в состоянии спасти столько жизней.

Беспилотник весит 200 кг в снаряженном состоянии, при этом может передвигаться со скоростью до 15 километров в час. В нем 9,5-13,5 лошадиной силы, запас хода – 8-16 часов. Рост «Братишки» не более 30 сантиметров, в длину он немногим больше метра.

Казанские Кулибины разработали уменьшенную копию «Братишки». Его так и назвали – «Младший». Он предназначен только для минирования.