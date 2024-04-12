Казанские блогеры выписали газеты для малоимущих семей Нурлатского района

Блогеры Екатерина и Руслан Ишмаевы из Казани подарили подписку на второе полугодие на районную газету пяти малоимущим семьям из Нурлатского района.

Это очередной добрый шаг блогеров в отношении нурлатцев: ранее они перечислили пострадавшей от пожара семье из Нурлата 75,5 тыс. рублей и еще столько же тяжелобольному ребенку, нуждающемуся в лечении. Тогда они заняли второе место среди шести семейных пар из разных республик, участвующих в благотворительном проекте.

«Блогеры не должны стоять на месте. Нам надо развиваться. Выход из зоны комфорта помогает нам расширять свои границы и быть более интересными для аудитории», — говорят они.

Напомним, подписная кампания на второе полугодие стартовала 1 апреля. Цены на подписку на районные газеты остались на прежнем уровне.