Казанские блогеры помогли многодетной семье, у которой сгорел дом

Фото: Сирень Самерханова

Блогеры из Казани Екатерина и Руслан Ишмаевы оказали финансовую помощь семье Мунасыповых из Нурлатского района, перечислив им 75,5 тыс. рублей.

«За 2 дня мы собрали 151 тысячу рублей и хотим, чтобы эти деньги пошли на благое дело тем, кто действительно нуждается. Поэтому половину перечислили погорельцам, вторую половину — нурлатской семье с годовалым ребенком, который нуждается в дорогостоящем лечении. Сейчас отправимся к ним», — сказали Ишмаевы.

Многодетная семья потихоньку оправляется от трагедии — 17 февраля сгорел их дом. Пожар произошел днем. Старшая дочь находилась в школе, с остальными детьми их мать была дома.

Фото: соцсети

«Изначально почувствовала запах и подумала, что на кухне забыла выключить плиту. Вышла посмотреть, а со второго этажа валит дым. Дом деревянный, внутри обшит выгонкой. Поднялась наверх, а там уже во всю полыхает огонь. Быстрее спустилась, набрала воды. Два раза только и успела сбегать туда-обратно. За это время дым спустился на первый этаж. У детей истерика, у меня — паника. Их укутала в плед и вынесла, забежала за документами, успела для ребенка памперсы схватить. Потом собаку с цепи отпустила и быстрее к соседям забежали», — рассказала многодетная мама Гулия Мунасыпова.

Женщина говорит, что они до сих пор продолжают получать помощь от неравнодушных людей.

«Все села, деревни, мечети, Нурлат, весь район... Отовсюду помощь идет. И финансовая, и вещами. Из города Альметьевска с попутной машиной прислали „микроволновку“, утюг. Из Казани отправляют и вещи, и деньги. У меня телефон просто разрывается, не успеваю отвечать. Многие пишут, мол, вы не отвечаете, наверное, вам помощь не нужна. А я просто не успеваю: пока с одним разговариваю, уже 15 пропущенных звонков. Очень много добрых людей. Даже бойцы с зоны СВО деньги прислали. Спасибо огромное всему Татарстану от меня и моих детей», — говорит Гулия Мунасыпова.

Фото: соцсети

Сейчас многодетная семья находится в селе у родителей, где проживает и 95-летняя бабушка. Село располагается в 7 километрах от Нурлата. Старшая дочь учится в школе и ей проблематично ежедневно добираться в город.

Многодетная мама ищет съемную квартиру поближе к школе. Со временем же надеется, что ей удастся решить проблему и с постоянным жильем: финансовые средства, которые присылают татарстанцы, семья направит как раз на решение этого вопроса.