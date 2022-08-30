Казанские автобусы №31 вернутся к прежнему маршруту

В Казани с завтрашнего дня автобусы №31 начнут курсировать по прежнему маршруту. Об этом сообщили в Комитете по транспорту городского исполкома.

Решение восстановить схему движения раньше запланированного срока было принято по поручению градоначальника Ильсура Метшина для удобства жителей.

Схема движения была изменена в связи с масштабными работами на новом участке Большого казанского кольца, начавшимися в конце прошлого года. С 3 декабря были введены временные маршруты №31а и №31в.