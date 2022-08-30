С 31 августа откроется для движения новый участок Большого казанского кольца

С завтрашнего дня в Казани в тестовом режиме заработает новый участок Большого казанского кольца по улице Меховщиков — от Магистральной до улицы Девятаева. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства городского исполкома.

Обновленная дорога протяженностью 1,7 км расширена до четырех полос — это позволит улучшить транспортную инфраструктуру и станет важной частью БКК, благодаря которой автовладельцы смогут напрямую проехать с проспекта Победы до речного вокзала.

Также с 31 августа начнут курсировать по прежнему маршруту автобусы №31.

Масштабные работы на новом участке БКК ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. Работы начались в конце 2021 года.