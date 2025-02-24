Казанская художница представит на выставке посвященную СВО картину «Помянем»
С 3 по 9 марта в выставочном зале культурного центра «Сайдаш» пройдет персональная выставка казанской художницы Светланы Соколовой под названием «Пересекая параллели». Экспозиция приурочена к 60-летию мастера.
На выставке будут представлены различные этапы творчества художницы: от абстракций до произведений в стиле символизма и французского импрессионизма. Однако основу экспозиции составляют реалистичные работы, отражающие дух времени и значимые исторические события.
Одним из ключевых произведений выставки станет картина «Помянем», посвященная СВО. Эта работа прошла отборочный тур и вошла в экспозицию Межрегионального выставочного проекта «Родная земля», приуроченного к Дню Победы и юбилею Сталинградской битвы. Летом прошлого года выставка с большим успехом прошла в Волгограде, представив зрителям мощные художественные образы памяти и патриотизма.
Выставка «Пересекая параллели» – это возможность увидеть творчество художницы, воплощающее традиции, историческую память и глубокие личные переживания.
Фото предоставлены художницей Светланой Соколовой.