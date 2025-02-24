Казанская художница представит на выставке посвященную СВО картину «Помянем»

С 3 по 9 марта в выставочном зале культурного центра «Сайдаш» пройдет персональная выставка казанской художницы Светланы Соколовой под названием «Пересекая параллели». Экспозиция приурочена к 60-летию мастера.

На выставке будут представлены различные этапы творчества художницы: от абстракций до произведений в стиле символизма и французского импрессионизма. Однако основу экспозиции составляют реалистичные работы, отражающие дух времени и значимые исторические события.

Одним из ключевых произведений выставки станет картина «Помянем», посвященная СВО. Эта работа прошла отборочный тур и вошла в экспозицию Межрегионального выставочного проекта «Родная земля», приуроченного к Дню Победы и юбилею Сталинградской битвы. Летом прошлого года выставка с большим успехом прошла в Волгограде, представив зрителям мощные художественные образы памяти и патриотизма.

Выставка «Пересекая параллели» – это возможность увидеть творчество художницы, воплощающее традиции, историческую память и глубокие личные переживания.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8или позвонить по номеру