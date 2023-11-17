Казанская усадьба Чернояровых получила статус объекта культурного наследия

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Казанская усадьба купцов Чернояровых (расположена по адресу: ул. Муштари, д. 13 — литеры А, Б и В) признана объектом культурного наследия регионального значения.

Соответствующий приказ подписал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, сообщает пресс-служба ведомства. При этом сам документ еще не опубликован.

Приказ утверждает границы территории объекта «Усадьба Д. И. Черноярова». Под государственную охрану поставлены главный дом, служебный флигель и жилой флигель усадьбы.

«Главный дом усадьбы Черноярова своим расположением на красной линии формирует фронт застройки улицы и является неотъемлемой частью исторической планировки улицы Муштари. Фасады здания отличаются высокой степенью сохранности. Объект — яркий образец главного дома городской купеческой усадьбы Казани, построенной в конце ХIХ — начале ХХ веков», — пояснил Иван Гущин.

Усадьба была построена по заказу известного мецената и почетного гражданина Казани — купца Дмитрия Ивановича Черноярова в качестве городской резиденции его семьи и главной конторы семейного торгового дома. Здание возведено по индивидуальному проекту архитектора Михаила Ниловича Литвинова в 1889–1891 годах. Главный фасад двухэтажного дома украшает богатый замысловатый декор в стиле эклектики конца XIX века.

С церковным хором в усадьбе выступал великий певец Федор Шаляпин. В 1930–1950-х годах здесь жил и работал народный писатель Татарстана Наки Исанбет (на фасаде установлена посвященная ему мемориальная доска). Также имеются сведения, что в 1894 году в доме побывал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Протоиерей посетил усадьбу по приглашению Дмитрия Черноярова и отслужил тут праздничный молебен.

В советские годы усадьба и флигели использовались как жилье. В 2009 году флигели признали аварийными и расселили, но в главном доме по-прежнему проживают люди.

Решение о включении здания в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ было принято по результатам проведенных комплексных исследований, о которых ранее сообщал «Татар-информ».