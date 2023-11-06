В Казани появится новый объект культурного наследия регионального значения — «Усадьба Д.И.Черноярова», построенная в конце XIX века по проекту архитектора М.Н. Литвинова. Целесообразность и обоснованность включения ОКН в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России подтвердил квалифицированный эксперт.

Ансамбль включает три объекта: главный дом, служебный и жилой флигели. Все они располагаются по ул.Муштари, д.13 (лит.А, Б, В).

Скриншот документации

Согласно исторической справке, дом был городской усадьбой большой купеческой семьи Чернояровых, занимавшихся торговлей тканями, пуговицами, коврами, лампами, клеенкой, церковной утварью и другими товарами. Они владели лавками на ул.Проломной (ныне Баумана), Воскресенской (Кремлевской), где также находилась гостиница «Европейские номера» — один из лучших отелей города. Также семья владела несколькими домами в Казани, Малых Дербышках, Ялте и торговыми складами в Елабуге. Кроме того, после смерти основателя династии — мецената Дмитрия Ивановича Черноярова, по заказу которого строился дом, его сыновья основали торговый дом «Д.И.Чернояров в Казани» и возвели одно из красивейших зданий в центре города — доходный дом «Чернояровский пассаж».

Двухэтажный каменный дом же на ул.Муштари был городской усадьбой семейства. Здание отличает богатый замысловатый декор на главном фасаде в стиле эклектики конца XIX века. Кроме того, оно обладает мемориальной ценностью — в 1884 году здесь вместе с церковным хором выступал оперный певец Федор Шаляпин, а в 1931-1957 годах жил и работал народный писатель Татарстана Наки Исанбет (на фасаде установлена посвященная ему мемориальная доска).

Также имеются сведения, что в 1894 году в усадьбе побывал Святой праведный протоиерей Иоанн Кронштадский. Он посетил дом по приглашению Дмитрия Черноярова и отслужил в нем праздничный молебен.

После перехода в государственную собственность в советские годы усадьба и флигели использовались как жилье. В 2009 году флигели были признаны аварийными и расселены, однако в главном доме по-прежнему проживают люди.

Скриншот документации

Проведенная экспертиза показала высокий износ фундамента, ограждающих конструкций и перекрытий, коммуникаций и прочих элементов флигелей (ограниченно работоспособное и недопустимое состояние), в самой усадьбе ситуация менее критичная — состояние ее элементов в основном оценивается как удовлетворительное, частично — неудовлетворительное.

Несмотря на аварийное состояние некоторых конструкций, все три здания признаны уникальными и сохранившими оригинальные элементы и признаны ярким примером городской купеческой усадьбы конца XIX века. Подтверждена историко-мемориальная, градостроительная, художественно-эстетическая и архитектурная ценность — стилевая выразительность объектов.