Казанская теннисистка Кудерметова вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе.

На стадии 1/16 финала девятая сеяная турнира обыграла итальянскую теннисистку Камилу Джорджи со счетом 7:6, 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты.

За выход в четвертьфинал турнира вторая ракетка России сразится с американкой Клер Лю.

Стоит отметить, что уроженка Казани Кудерметова занимает 19-е место в мировом рейтинге WTA.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой.