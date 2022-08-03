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Ру Тат
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Спорт
3 августа 2022  11:02

Казанская теннисистка Кудерметова вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе

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Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе.

На стадии 1/16 финала девятая сеяная турнира обыграла итальянскую теннисистку Камилу Джорджи со счетом 7:6, 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты.

За выход в четвертьфинал турнира вторая ракетка России сразится с американкой Клер Лю.

Стоит отметить, что уроженка Казани Кудерметова занимает 19-е место в мировом рейтинге WTA.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой.

#вероника кудерметова #теннис
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