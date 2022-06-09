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Спорт
9 июня 2022  16:34
Дамир Садриев

Казанская теннисистка Кудерметова вышла в третий круг турнира в Хертогенбосе

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Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Хертогенбосе.

На стадии 1/8 финала Кудерметова обыграла соотечественницу Анну Блинкову со счетом 5:7, 5:2. Матч завершился отказом Блинковой. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

За выход в полуфинал турнира вторая ракетка России сразится с победительницей пары Анна Калинская (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария).

Стоит отметить, что уроженка Казани Кудерметова занимает 24-е место в мировом рейтинге WTA.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой.

#теннис #вероника кудерметова
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