Казанская теннисистка Кудерметова вышла в третий круг турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Хертогенбосе.

На стадии 1/8 финала Кудерметова обыграла соотечественницу Анну Блинкову со счетом 5:7, 5:2. Матч завершился отказом Блинковой. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

За выход в полуфинал турнира вторая ракетка России сразится с победительницей пары Анна Калинская (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария).

Стоит отметить, что уроженка Казани Кудерметова занимает 24-е место в мировом рейтинге WTA.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой.