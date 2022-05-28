news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
28 мая 2022  17:53
Дамир Садриев

Казанская теннисистка Кудерметова вышла в 1/8 финала одиночного разряда «Роллан Гаррос»

news_top_970_100

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова одержала победу в 1/16 финала женского одиночного турнира «Роллан Гаррос».

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Кудерметова обыграла испанскую теннисистку Паулу Бадосу (3 место в рейтинге WTA) со счетом 6:3, 2:1 с дальнейшим отказом испанки продолжать встречу. Игра длилась 1 час 4 минуты.

В следующем раунде четвертая ракетка России сыграет с победителем пары Мэдисон Кис (США) — Елена Рыбакина (Казахстан)

Стоит отметить, что уроженка Казани Кудерметова занимает 29-е место в мировом рейтинге WTA.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой.

#теннис #вероника кудерметова
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100