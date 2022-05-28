Казанская теннисистка Кудерметова вышла в 1/8 финала одиночного разряда «Роллан Гаррос»

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова одержала победу в 1/16 финала женского одиночного турнира «Роллан Гаррос».

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Кудерметова обыграла испанскую теннисистку Паулу Бадосу (3 место в рейтинге WTA) со счетом 6:3, 2:1 с дальнейшим отказом испанки продолжать встречу. Игра длилась 1 час 4 минуты.

В следующем раунде четвертая ракетка России сыграет с победителем пары Мэдисон Кис (США) — Елена Рыбакина (Казахстан)

Стоит отметить, что уроженка Казани Кудерметова занимает 29-е место в мировом рейтинге WTA.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой.