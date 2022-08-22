Казанская теннисистка Кудерметова выбыла из топ-10 чемпионской гонки WTA

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова выбыла из топ-10 чемпионской гонки WTA.

В обновленном рейтинге чемпионской гонки 25-летняя спортсменка переместилась с десятого места на двенадцатое. На минувшей неделе Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США), проиграв в третьем круге австралийке Айле Томлянович.

Чемпионская гонка WTA

1. Ига Швёнтек (Польша) – 7560 очков

2. Онс Жабер (Тунис) – 3196

3. Джессика Пегула (США) – 2802…

6. Дарья Касаткина (Россия) – 2543...

12. Вероника Кудерметова (Россия) – 2074

Кроме того, теннисистка поднялась на две позиции (с 20 на 18) в обновленном рейтинге WTA. В данный момент уроженка Казани является второй ракеткой России.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой.