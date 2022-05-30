Казанская теннисистка Кудерметова впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Роллан Гаррос»

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал женского одиночного турнира «Роллан Гаррос».

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции Кудерметова обыграла американскую теннисистку Мэдисон Кис (финалистка US Open-2017) со счетом 1:6, 6:3, 6:1 и впервые в карьере вышла в 1/4 финала турнира «большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

За выход в полуфинал престижнейшего турнира четвертая ракетка России сразится с соотечественницей Дарьей Касаткиной, которая ранее разгромила итальянку Камилу Джорджи (6:2, 6:2).

Стоит отметить, что уроженка Казани Кудерметова занимает 29-е место в мировом рейтинге WTA.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой.