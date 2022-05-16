Казанская теннисистка Кудерметова прокомментировала победу на турнире WTA в Риме

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова прокомментировала победу на турнире WTA-1000 в Риме в парном разряде.

25-летняя спортсменка в паре с другой россиянкой Анастасией Павлюченковой в финальной встрече оказались сильнее североамериканского дуэта Габриэлу Дабровски (Канада) / Джулиану Олмос (Мексика). Для уроженки Казани триумф в парах стал уже четвертым по счету в профессиональной карьере.

«Был хороший турнир, у нас с Настей [Павлюченковой] получился хороший дуэт. Обыграли хороших соперников и показали хороший теннис. Чему я очень рада», – заявила Кудерметова в беседе с корреспондентом спортивной редакции «Татар-информа».

Также теннисистка рассказала, почему на турнире в парном разряде в Риме не приняла участие ее партнерша из Бельгии Элизе Мертенс.

«Изначально, как и всегда, я должна была выступать в паре с Элизе, но в последний момент она снялась с турнира по причине болезни. С Настей договорились играть в паре уже на месте», – подчеркнула Кудерметова.

Напомним, на данный момент казанская теннисистка является четвертой ракеткой России (28-е место в рейтинге WTA).

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой, в котором теннисистка рассказала о подготовке к сезону, провале на Олимпиаде в Токио и мечте сыграть в паре с родной сестрой Полиной.