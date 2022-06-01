Казанская теннисистка Кудерметова покинула «Роллан Гаррос», уступив в четвертьфинале

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова не сумела пробиться в полуфинал женского одиночного турнира «Роллан Гаррос».

В пятом круге Открытого чемпионата Франции Кудерметова уступила своей соотечественнице Дарье Касаткиной со счетом 4:6, 6:7 и не смогла впервые в карьере выйти в 1/2 финала турнира «большого шлема». Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.

Таким образом, за выход в финальный матч престижнейшего турнира Касаткина сразится с победительницей пары Ига Свентек (Польша) – Джессика Пегула (США).

Стоит отметить, что уроженка Казани Кудерметова занимает 29-е место в мировом рейтинге WTA.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой.