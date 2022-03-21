Казанская теннисистка Кудерметова поднялась в рейтинге WTA, обновив свой личный рекорд
Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге WTA.
Для уроженки Казани 23-я строчка в рейтинге WTA стала рекордной в карьере. Прошлый рекорд (24-е место) в рейтинге женской теннисной ассоциаци был установлен месяц назад после выхода в финал турнира в Дубае.
Стоит отметить, что в данный момент Кудерметова является второй ракеткой России, уступая лишь Анастасии Павлюченковой (14-е место).
Рейтинг WTA. Женщины. Россия.
14. Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2473 очков
23. Вероника Кудерметова (Росси]) – 2035...
29. Дарья Касаткина (Россия) – 1790...
30. Людмила Самсонова (Россия) – 1632…
54. Екатерина Александрова (Россия) – 1111…
71. Варвара Грачева (Россия) – 906...
84. Анна Калинская (Россия) – 798
Напомним, ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира после обновления официального рейтинга ATP.