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Спорт
21 марта 2022  11:16
Дамир Садриев

Казанская теннисистка Кудерметова поднялась в рейтинге WTA, обновив свой личный рекорд

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Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге WTA. 

Для уроженки Казани 23-я строчка в рейтинге WTA стала рекордной в карьере. Прошлый рекорд (24-е место) в рейтинге женской теннисной ассоциаци был установлен месяц назад после выхода в финал турнира в Дубае. 

Стоит отметить, что в данный момент Кудерметова является второй ракеткой России, уступая лишь Анастасии Павлюченковой (14-е место).

Рейтинг WTA. Женщины. Россия.

14. Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2473 очков
23. Вероника Кудерметова (Росси]) – 2035...
29. Дарья Касаткина (Россия) – 1790...
30. Людмила Самсонова (Россия) – 1632…
54. Екатерина Александрова (Россия) – 1111…
71. Варвара Грачева (Россия) – 906...
84. Анна Калинская (Россия) – 798

Напомним, ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира после обновления официального рейтинга ATP. 

#вероника кудерметова #теннис
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