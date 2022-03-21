Казанская теннисистка Кудерметова поднялась в рейтинге WTA, обновив свой личный рекорд

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге WTA.

Для уроженки Казани 23-я строчка в рейтинге WTA стала рекордной в карьере. Прошлый рекорд (24-е место) в рейтинге женской теннисной ассоциаци был установлен месяц назад после выхода в финал турнира в Дубае.

Стоит отметить, что в данный момент Кудерметова является второй ракеткой России, уступая лишь Анастасии Павлюченковой (14-е место).

Рейтинг WTA. Женщины. Россия.

14. Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2473 очков

23. Вероника Кудерметова (Росси]) – 2035...

29. Дарья Касаткина (Россия) – 1790...

30. Людмила Самсонова (Россия) – 1632…

54. Екатерина Александрова (Россия) – 1111…

71. Варвара Грачева (Россия) – 906...

84. Анна Калинская (Россия) – 798

Напомним, ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира после обновления официального рейтинга ATP.