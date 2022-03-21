Официально: Даниил Медведев лишен звания первой ракетки мира

Российский теннисист Даниил Медведев лишился статуса первой ракетки мира после обновления официального рейтинга ATP. Его обошел сербский спортсмен Новак Джокович.

Это произошло из-за вылета Медведева в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). А также из-за потери 250-ти очков за победу в турнире в Марселе в марте 2021 года.

Россиянин стал первой ракеткой мира 28 февраля и продержался в этом статусе менее месяца.

Другой россиянин Андрей Рублев поднялся в рейтинге с седьмого на шестое место, обойдя итальянца Маттео Берреттини. Российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев занимают 28-е и 33-е место, соответственно.

Рейтинг АТР. 21 марта

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8465 очков.

2 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8445.

3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7715.

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 7025.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6055.

6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 5040.

7 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5035.

8 (20). Тейлор Фритц (США) — 3875.

9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3825.

10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3768