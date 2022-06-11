Казанская теннисистка Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова проиграла в полуфинале одиночного турнира в Хертогенбосе.

На стадии 1/2 финала Кудерметова уступила соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Таким образом, Кудерметова завершила свое выступление в одиночном турнире в Хертогенбосе, а Александрова встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Шелби Роджерс (США).

Стоит отметить, что уроженка Казани Кудерметова занимает 24-е место в мировом рейтинге WTA.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой.