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Казанская телебашня окрасится в цвета флага Татарстана
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Казанская телебашня поздравит татарстанцев с Днем флага республики праздничной подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Через несколько минут, в 16.00, телевышка окрасится в цвета татарстанского триколора. Увидеть праздничную иллюминацию можно будет до 23.00.
Напомним, что сегодня утром жителей республики с праздником поздравил Раис РТ Рустам Минниханов.
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