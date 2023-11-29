Казанская телебашня окрасится в цвета флага Татарстана

Казанская телебашня поздравит татарстанцев с Днем флага республики праздничной подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Через несколько минут, в 16.00, телевышка окрасится в цвета татарстанского триколора. Увидеть праздничную иллюминацию можно будет до 23.00.

Напомним, что сегодня утром жителей республики с праздником поздравил Раис РТ Рустам Минниханов.