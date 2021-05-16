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Ру Тат
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16 мая 2021  20:02
Сергей Гаврилов

Казанская «Стрела» заняла шестое место в чемпионате России по регби

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Клуб “Стрела” из Казани проиграл «ВВА-Подмосковье» в ответном матче за пятое место плей-офф российской регбийной суперлиги. Таким образом, команда заняла шестую позицию в чемпионате.

Несмотря на лидерство казанской команды в первом тайме, счет которого составил 22:8, игра в подмосковном Монино завершилась в пользу хозяев. Результат матча - 22:25. 

Еще в начале матча игрок казанской команды Якобус Мараис реализовал штрафной, затем занес попытку Франко Нодье — 0:8. Однако сразу после этого игроки “Стрелы” получили занос мяча в свою зону Денисом Барабанцевым.  
Затем последовала реализация Мараиса, в результате которой счет игры стал 3:15 в пользу казанцев. В итоге благодаря попытке в исполнении Артема Карамышева и реализации Мараиса первый тайм завершился со счетом 3:22 в пользу “Стрелы”.

Но в начале второй половины встречи гости остались в меньшинстве и «летчики» реализовали свой шанс — 15:22. Стало заметно, что казанцы начали уступать физически, не выдержав мощный темп борьбы, который они показали в первой половине игры. За десять минут до конца второго тайма команды сравнялись - 22:22, но уже на последних минутах преимущество было на стороне “ВВС Подмосковье”. Таким образом, “Стрела” проиграла второй тайм, не набрав ни одного очка. Итог матча - 22:25. 

Ранее казанская команда уступила в первом матче против «ВВА-Подмосковья». “Стрела” проиграла проиграла со счетом 18:22. 

регби Рк стрела
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