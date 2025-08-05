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На главную ТИ-Спорт 5 августа 2025 13:17

Казанская «Стрела-Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России

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Казанская «Стрела-Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России
Фото: пресс-служба РК "Стрела"

Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» обосновалась на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России. На счету команды Джей Пи Нила 35 очков после восьми туров.

Напомним, в конце июля казанская «Стрела» обыграла в полуфинале Кубка России красноярский «Енисей-СТМ» и пробилась в финал. Решающее сражение пройдет 7 сентября в Москве. Соперником будет пензенский «Локомотив».

Напомним, «Стрела-Ак Барс» заняла пятое место в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорт».

#Рк стрела
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