Казанская «Стрела-Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России

Фото: пресс-служба РК "Стрела"

Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» обосновалась на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России. На счету команды Джей Пи Нила 35 очков после восьми туров.

Напомним, в конце июля казанская «Стрела» обыграла в полуфинале Кубка России красноярский «Енисей-СТМ» и пробилась в финал. Решающее сражение пройдет 7 сентября в Москве. Соперником будет пензенский «Локомотив».

Напомним, «Стрела-Ак Барс» заняла пятое место в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорт».