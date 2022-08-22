Казанская полиция просит минимизировать число машин 30 августа ради безопасности

Количество автотранспорта во время праздничных мероприятий в Казани 30 августа необходимо минимизировать для повышения безопасности. С такой рекомендацией к организаторам мероприятий во время делового понедельника в казанской мэрии выступил заместитель начальника полиции УМВД РФ по Казани Сергей Чанкин.

Он отметил, что недавний случай со взрывом автомобиля известного политолога и журналистки Дарьи Дугиной говорит о рисках использования личных авто в качестве инструментов тяжких преступлений.

«В связи с этим я бы рекомендовал всем организаторам, которые будут устраивать эти мероприятия, минимизировать количество используемого транспорта, личного и служебного, в дни проведения торжеств на объектах», – пояснил Сергей Чанкин.

По его словам, безопасность проведения Дня города в татарстанской столице будут обеспечивать 1,5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии. Помимо этого в охране общественного порядка будут участвовать представители частных охранных организаций и народных дружин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ФСБ России раскрыла убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. В ведомстве пришли к выводу о том, что его подготовили украинские спецслужбы.

