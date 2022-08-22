В День города безопасность казанцев обеспечат 1,5 тыс. полицейских и росгвардейцев

В Казани в День города общественный порядок будут охранять 1,5 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. Об этом на деловом понедельнике в городском исполкоме рассказал замначальника Управления МВД России по Казани Сергей Чанкин.

К обеспечению безопасности также будут привлечены частные охранные организации, добровольные народные дружины и муниципальные служащие.

Чанкин пояснил, что площадки, где пройдут мероприятия, первоначально будут обследованы саперами и кинологами. Будут работать контрольно-пропускные пункты, оборудованные металлодетекторами.

В местах массового пребывания людей увеличат плотность нарядов полиции и усилят работу следственно-оперативных групп при дежурных частях. Дополнительные посты появятся на станциях метро «Козья слобода», «Кремлевская» и «Площадь Г.Тукая».

Мэр Казани подчеркнул, что вопрос безопасности граждан является основным при проведении крупных мероприятий.