Казанская консерватория стала учредителем журнала «Музыкальное искусство Евразии»

Московская, Казанская и Уральская консерватории стали учредителями сетевого журнала «Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность».

В журнале выходят статьи на русском и английском языках, охватывается широкий спектр проблем, связанных с музыкальной культурой народов Евразии, спецификой этнических музыкальных традиций и их взаимодействия, вопросами новейшей музыки.

По словам проректора по научной работе Московской консерватории имени Чайковского Константина Зенкина, который является главным редактором журнала, из российских консерваторий в качестве учредителей были выбраны именно те, которые занимают в Евразии центральное положение.

«Казанская консерватория всегда была не только центром культуры Татарстана, но и центром изучения культуры всех народов Поволжья», — отметил в связи с этим Константин Зенкин.

Подписание соответствующего документа прошло накануне в рамках церемонии подписания соглашения о сотрудничестве Казанской и Московской консерваторий.

Сетевое ежеквартальное издание «Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность» выходит в свет с октября 2020 года.