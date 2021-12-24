Казанская и Московская консерватории заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Казанской консерватории

И. о. ректора Казанской государственной консерватории имени Жиганова Вадим Дулат-Алеев встретился с проректором по научной работе Московской государственной консерватории имени Чайковского Константином Зенкиным. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве вузов.

«Для нас Московская консерватория — один из важнейших партнеров, потому что мы все в какой-то мере ее ученики. Мы хорошо понимаем друг друга, у нас одинаковые художественные и творческие ценности. Многогранное плодотворное сотрудничество у нас идет очень давно. Тем не менее документ, который был подписан сегодня, очень важен», — прокомментировал это событие и. о. ректора Казанской консерватории.

Подчеркивая особенную ценность соглашения, Вадим Дулат-Алеев рассказал, что подписание привезенного меморандума представителем Московской консерватории только закрепило намерения по дальнейшему развитию образовательного, творческого и научно-исследовательского партнерства вузов.

В пресс-службе Казанской консерватории отметили, что фактически настоящий меморандум можно считать оформлением уже существующих отношений, поскольку Московскую и Казанскую консерватории связывают давние научные и творческие связи. Еще до пандемии коронавируса Казань приняла конгресс Общества теории музыки, профессора вузов ежегодно выступают на диссертационных советах и конференциях, реализуются совместные издания и концертные проекты.

«Без сотрудничества в области культуры невозможно сохранить традиции и трудно отстоять нашу специфику и на мировой арене, и внутри страны. Это очень острые социально-культурные и политические злободневные вопросы, которые можно решить только во взаимодействии и сотрудничестве», — заметил в свою очередь Константин Зенкин.

Кроме того, в планах консерваторий — развивать академическую мобильность студентов. Меморандум можно считать своеобразной декларацией о намерениях, открытой формой, которая со временем может включить в себя новые направления.