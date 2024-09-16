Казанская филармония открыла сезон концертом в честь Мавлида

Фото: vk.com/kzn.filarmoniya

Казанская городская филармония открыла новый сезон концертом в культурном центре «Чулпан». Музыкальный вечер посвятили празднику Мавлид ан-Наби, установленному в честь дня рождения пророка Мухаммеда. Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Программа события включала выступления солистов Казанской филармонии, а также дуэта «Рухи мон» и Айгуль Бариевой. Ведущим концерта выступил актер театра имени Карима Тинчурина Салават Хабибуллин, который предстал перед зрителями в образе дервиша.

Перед началом концерта в фойе культурного центра работала ярмарка халяльных товаров от Гузель Абдрафиковой.

Ранее «Татар-информ» рассказал, как в Болгаре отпраздновали Мавлид ан-Наби.

Фото: vk.com/kzn.filarmoniya.