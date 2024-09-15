В Болгаре отпраздновали Мавлид ан-Наби

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Болгаре прошел праздник Мавлид ан-Наби, установленный в честь дня рождения пророка Мухаммеда. В Болгарской исламской академии подвели итоги конкурса тилявы, а в Белой мечети прочитали праздничную молитву.

С 9 часов утра в Болгарской академии дети соревновались в чтении Корана. Из 15 районов республики отобрали лучших чтецов, но всё же далеко не всем удалось освоить священный текст — нередко члены жюри делали замечания участникам. Тилява — это не только макам (манера декламации) или таджвид (правила чтения текста Корана). Пытаясь соблюсти одни нормы, ученики нарушали другие.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В соревновании участвовали дети девяти лет и старше. Судили детские тилявы представитель Всемирной организации по делам хафизов Корана и Сунны в России Ибрагим хазрат Сабиров, специалист Духовного управления мусульман РТ Абдурахман аль-Асри и директор Центра подготовки хафизов Корана Казанского исламского университета Абдурашид Фаизов. После объявления о начале чтений девочек отвели в молельный зал, а мальчики остались в зале для конференций. Весь конкурс сохранялась атмосфера сложного экзамена: здесь можно было видеть как примерных отличников, так и детей, которые от волнения совсем забывали про напев.

Однако конкурс прошел быстро — часть участников попросту не приехала. Уже в 11 часов дня на кафедру выставили шесть кубков и призы за участие.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Лауреатом в номинации имени Абдуллаха ибн Масгуда стал мальчик из Нижнекамска Ахмат Фахрутдинов, в номинации имени Халиля Хусари победил Амир Баширов, а приз имени Амирхана Мухаммада-Зарифа взял Ислам Гиниятуллин. Среди девочек победительницами стали Сафия Садраева, Нусейба Гумерова и Алина Имамутдинова. Их кубки носили имена религиозных деятельниц: Хайфы Юнис, Мухлисы Буби и Рукайи бинт Мухаммед.

После объявления результатов все гости праздника отправились в Белую мечеть, где уже шли приготовления к праздничной молитве и намазу.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

После поздравления заместителя председателя ДУМ РТ Ильфар хазрата Хасанова артисты Марсель Вагизов, Рустем Хусаинов, Карим Габуллатыйпов и Ранис Габбасов в сопровождении группы «Саф» исполнили касыду «Мавлид» в манере татарского макама.

Мавлид ан-Наби — это празднование дня рождения пророка Мухаммеда. Мусульмане-сунниты традиционно отмечают его 12-го числа месяца Раби аль-Авваль — таким образом, в этом году Мавлид начали праздновать после захода солнца 14 сентября. Шииты отмечают этот праздник в 17-й день месяца Раби аль-Авваль (в 2024-м он начался 4 сентября по григорианскому календарю и завершится 3 октября).