Казанская фигуристка Тарасова в паре с Морозовым заняла 2-е место в короткой программе
Российская пара фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов заняла второе место в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.
Лучший результат проката показала китайская пара Вэньцзин Суй / Хань Цун. Третье и четвертое места заняли еще две пары из России: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа.
1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай) — 84,41.
2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 84,25.
3. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 82,76.
4. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 78,59.
Выступления в произвольных программах стартуют завтра, 19 февраля, в 14.00.
Уроженка Казани Евгения Тарасова является одной из девяти представителей Татарстана на Олимпиаде в Пекине.