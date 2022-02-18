Казанская фигуристка Тарасова в паре с Морозовым заняла 2-е место в короткой программе

Российская пара фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов заняла второе место в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

Лучший результат проката показала китайская пара Вэньцзин Суй / Хань Цун. Третье и четвертое места заняли еще две пары из России: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа.

1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай) — 84,41.

2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 84,25.

3. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 82,76.

4. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 78,59.

Выступления в произвольных программах стартуют завтра, 19 февраля, в 14.00.

Уроженка Казани Евгения Тарасова является одной из девяти представителей Татарстана на Олимпиаде в Пекине.