Казанская экоактивистка, супруга лидера ВТОЦ*, объявила себя адептом ЛГБТ

Необычный пост выложила в социальных сетях экоактивистка Юлия Файзрахманова, известная казанцам своей борьбой против засыпки Волги в районе поселка Аракчино и застройки рощи на улице Гаврилова. По словам экозащитницы, она много лет жила в браке с женщиной и учила своих дочерей рассказывать в детском садике об обычных отношениях в семье.

«Первое, что я научила делать своих детей, когда они пошли в садик, — это врать. Потому что дома у них две мамы. А в садике надо говорить, что мама и тетя. Вообще — врать не хорошо. Но тут — нужно. Иначе придут злые дяди полицейские, и отберут детей, увезут в детский дом, и не пустят ни одну из мам. Учитывая, какого масштаба (проект на десятки миллиардов) мы сорвали застройку Волги, любой повод был бы использован против меня», — написала Файзрахманова (особенности пунктуации сохранены — прим. Т-и).

По словам активистки, она родила дочек, находясь в нетрадиционных отношениях с женщиной. Партнерши даже оформили подобие гражданского брака — обменялись генеральными доверенностями, куда вписали все права, в том числе на принятие медицинских решений, если одна из женщин окажется в коме.

Файзрахманова подчеркнула, что ее мать всегда была против таких отношений, требовала отдать детей ей на воспитание и грозила органами опеки. Родственники, которые были в курсе ситуации, также выступали с осуждением.

По словам экозащитницы, сейчас она живет за границей России и у нее новая любовь. «Сейчас, когда и у меня, и у неё новые партнеры, экс-супруга остается для меня самым надежным и самым близким человеком. У которого мне за многое хочется попросить прощения», — заметила она.

Сейчас 42-летняя Файзрахманова замужем за 67-летним председателем Всетатарского общественного центра* Фаритом Закиевым, с которым они провели никах. Об этом экоактивистка также рассказывала в социальных сетях, выкладывала фотографии. Супружеская пара проживает в Турции.

Экоактивистка Юлия Файзрахманова родилась в Казани в 1979 году, закончила экологический факультет Казанского университета. Участвовала во многих протестных акциях в Казани, в том числе против строительства завода по термическому обезвреживанию отходов. В 2019 году выдвигалась в депутаты Госсовета РТ от партии «Справедливая Россия». Ведет соцсети под псевдонимом Мелькор Бауглир.

Фарит Закиев — председатель Всетатарского общественного центра*, признанного в России экстремистской организацией в России. Родился в селе Тлянче-Тамак в 1954 году.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.