news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
14 апреля 2022  13:00
Эльза Кузнецова

Экозащитник Юлия Файзрахманова сообщила о никахе с Фаритом Закиевым

news_top_970_100

Председатель Всетатарского общественного центра* Фарит Закиев и экозащитник, журналист Юлия Файзрахманова провели никах. Событие произошло месяц назад. Об этом сообщила Юлия Файзрахманова в своей социальной сети.

«Вчера был месяц, как у нас с Фаритом Закиевым был никах. Теперь я могу об этом говорить. А тогда было ощущение попадания в роман „Граф Монте-Кристо“. Только мы, в отличие от его героев, успели», — сообщила Юлия Файзрахманова. 

Фото взято из соцсетей

Автор публикации поделилась фотографией с праздничного события. 42-летняя невеста облачена в наряд нежно-голубого цвета, ее 67-летний избранник — в черный костюм и клетчатую рубашку.

Пару поздравили многочисленные подписчики Юлии, для многих брак стал неожиданностью. «Ого, неожиданность!» — пишет пользователь Aidar Ismagilov. «Однако. Но раз так, то поздравляю, конечно!» — вторит Elena First. Подписчики также пожелали счастья, здоровья, совета и любви, а также подчеркнули красоту супругов.

Экоактивистка Юлия Файзрахманова участвовала во многих протестных мероприятиях в Казани. Родилась в Казани в 1979 году. Жених Фарит Закиев — председатель Всетатарского общественного центра, признанного экстремистской организацией в России, уроженец села Тлянче-Тамак, 1954 года рождения. 

Событие пара пока не комментировала.

*запрещенная в России организация, признанная экстремистской

#никах
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное