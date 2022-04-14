Экозащитник Юлия Файзрахманова сообщила о никахе с Фаритом Закиевым

Председатель Всетатарского общественного центра* Фарит Закиев и экозащитник, журналист Юлия Файзрахманова провели никах. Событие произошло месяц назад. Об этом сообщила Юлия Файзрахманова в своей социальной сети.

«Вчера был месяц, как у нас с Фаритом Закиевым был никах. Теперь я могу об этом говорить. А тогда было ощущение попадания в роман „Граф Монте-Кристо“. Только мы, в отличие от его героев, успели», — сообщила Юлия Файзрахманова.

Фото взято из соцсетей

Автор публикации поделилась фотографией с праздничного события. 42-летняя невеста облачена в наряд нежно-голубого цвета, ее 67-летний избранник — в черный костюм и клетчатую рубашку.

Пару поздравили многочисленные подписчики Юлии, для многих брак стал неожиданностью. «Ого, неожиданность!» — пишет пользователь Aidar Ismagilov. «Однако. Но раз так, то поздравляю, конечно!» — вторит Elena First. Подписчики также пожелали счастья, здоровья, совета и любви, а также подчеркнули красоту супругов.

Экоактивистка Юлия Файзрахманова участвовала во многих протестных мероприятиях в Казани. Родилась в Казани в 1979 году. Жених Фарит Закиев — председатель Всетатарского общественного центра, признанного экстремистской организацией в России, уроженец села Тлянче-Тамак, 1954 года рождения.

Событие пара пока не комментировала.

*запрещенная в России организация, признанная экстремистской