«Казаночка» взяла реванш у «Нефтяника»

В повторном матче чемпионата женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» на своей площадке обыграла лидера турнира, омский «Нефтяник», со счетом 59:42.

Вчера казанки проиграли омичкам со счетом 46:62, провалив вторую половину, сегодня, напротив, провели ее отлично.

В первой четверти игра была равной, хотя большую часть времени в счете вели хозяйки — 13:7. Но омички каждый раз догоняли — 7:7, 13:13. Так что ничья стала логичным исходом первых 10 минут.

Во второй четверти благодаря дальним попаданиям «Нефтяник» впервые в матче вышел вперед — 15:18. Но и Елена Федотова из-за дуги не промахнулась, вернув преимущество «Казаночке», — 20:18. В целом заслуженно этот период остался за хозяйками. Итог первой половины предвещал упорную борьбу во второй — 30:28.

Но в третьей четверти игра пошла под диктовку казанок. Достаточно сказать, что сибирячки за эти 10 минут сумели набрать всего одно очко с линии штрафных. Хозяйки тем временем успели уйти вперед на 10 очков, 39:29, а потом довели свое преимущество до 16 очков — 45:29.

В последней четверти «Казаночка» не позволила омичкам переломить ход встречи. 50:36 в середине периода. Уверенная победа хозчев — 59:42.

«Казаночка» (Казань) — «Нефтяник» (Омск) — 59:42 (13:13, 17:15, 15:1, 12:13).

В следующем туре 13-14 ноября «Казаночка» сыграет в Екатеринбурге с «УГМК-Юниором».