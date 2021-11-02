«Казаночка» проиграла лидеру женской Суперлиги-1

В очередном домашнем матче чемпионата женской Суперлиги-1 «Казаночка» из столицы Татарстана проиграла одному из лидеров турнира — омскому «Нефтянику» со счетом 46:62.

После победы в Вологде над другим лидером турнира — «Вологдой-Чевакатой» татарстанки уже дома принимали сегодня омский «Нефтяник», в активе которого пять побед при одном поражении и второе место после «Вологды». У «Казаночки» было пятое место, три победы и три поражения.

В первой четверти после равного дебюта, 5:4, гости смогли вырваться вперед, 10:12. Но концовка периода осталась за «Казаночкой», выдавшей мощный рывок 8–0. В итоге десятиминутка завершилась со счетом 20:14.

Но вторая четверть осталась за омичками, хотя хозяйки повели было 22:16. Помогли «Нефтянику» дальние броски, при помощи которых гостьи сначала настигли «Казаночку», а потом и вышли вперед. Так что в этом периоде верх взяли сибирячки, на большой перерыв команды ушли при счете 30:36.

В третьей четверти омички смогли нарастить свое преимущество сначала до 10 очков — 33:43, а затем и до «плюс 18». На табло перед последним перерывом значилось 40:58, хозяйки эту четверть, как и предыдущую, провалили, набрав всего 10 очков.

В заключительной десятиминутке команды очень редко попадали в кольцо, сосредоточившись на разрушении чужих атак. Счет десятиминутки красноречив, 6:4.

Итог — 46:62, уверенная победа «Нефтяника». Завтра команды вновь сыграют в Казани.

«Казаночка» (Казань) — «Нефтяник» (Омск) — 46:62 (20:14, 10:22, 10:19, 6:4).