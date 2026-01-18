В Казани в 2026 году выпустят книгу о Старо-Татарской слободе на русском и татарском языках. Об этом «Татар-информу» рассказала директор МБУ «Историческая среда» Элина Табакчи.

«Большим достижением стала возможность издать книгу об истории Старо-Татарской слободы. Это произошло благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и Мэра Казани Ильсура Раисовича Метшина. Книга будет рассказывать не просто об истории территории – она "заговорит" голосами и воспоминаниями ее жителей, старожилов, потомков великих династий, которые здесь проживали», – отметила Табакчи.

По ее словам, задача книги – пробудить интерес не только у тех, кто уже увлечен татарской культурой или историей Старо-Татарской слободы, но и у тех, кто ранее не обращал на них должного внимания.

«Мы хотим пробудить исследовательский интерес, побудить читателя погрузиться дальше и глубже в историю татарской городской культуры», – добавила Табакчи.

Подробнее о том, как живет и развивается Старо-Татарская слобода, какие новые объекты и культурные проекты привлекают туристов и жителей Казани к историческому центру, – в материале «Элина Табакчи об историческом центре Казани: «Старо-Татарская слобода – кладезь истории».